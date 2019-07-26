Убитая в Подмосковье девушка жаловалась подругам на побои

Убийство жительницы Раменского Натальи Басовой на детской площадке среди бела дня вызвало в обществе большой резонанс. Выяснилось, что отношение убитой с мужчиной, который признался в преступлении, изначально были непростыми.

Об этом сообщает «360» со ссылкой на соседку женщины по лестничной клетке. По ее словам, погибшая с ребенком переехали месяц назад. Ранее они жили недалеко, в других дворах. Убитая переехала с сестрой. По словам собеседницы телеканала, с мужчиной семья не жила.

Когда она приходила в гости к соседке, никаких мужчин никогда не видела. Подруга Басовой рассказала, что та много раз жаловалась на побои от молодого человека. Из-за этого пара рассталась чуть больше месяца назад.

«Больше здесь я никакого не видела», — отметила соседка.

Артем Шустов убил свою экс-возлюбленную накануне, 25 июля, на детской площадке. Преступник на глазах у маленькой дочки Басовой набросился на нее. Женщина умерла от полученных травм. Ребенок не пострадал, Шустов уже задержан. пострадала. Шустова уже задержали. Мужчина признал вину. По его словам, причина убийства — ревность.