Фильмы режиссера Расторгуева, погибшего в Африке по вине Ходорковского, покажут в Москве

В столичном кинотеатре «Пионер» 30 июля покажут три киноленты убитого в Центральноафриканской Республике режиссера-документалиста Александра Расторгуева.

Москвичам предложат увидеть фильмы «Прошло три года» о матери-одиночке, «Чистый четверг» о российских солдатах на чеченском фронте и «Последний день» о прошлогодних протестах в Армении, пишет ФАН.

Напомним, Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев прибыли по туристическим визам в ЦАР 28 июля по заданию Центра управления расследованиями (ЦУР). 31 июля 2018 года журналистов убили. Их тела нашли через несколько дней в одном из наиболее опасных районов республики на тот период времени.

За поездку журналистов в ЦАР отвечал «Центр управления расследованиями» - организация до 2018 года получала средства от беглого российского олигарха Михаила Ходорковского. Журналисты погибли из-за халатной организации поездки в страну, где шел гражданский конфликт. Им не была предоставлена охрана.

Как считают многие представители СМИ, экономия денег и безответственность сотрудников Ходорковского стали причиной гибели трех журналистов.

Убийство журналистов расследуют соответствующие органы в ЦАР, а также СК России.