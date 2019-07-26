Член ОП Москвы усомнился в психическом здоровье Соболь и ее сторонников

Инцидент с выносом на диване из здания Мосгоризбиркома, попытка убежать от полиции, провокации в отношении стражей порядка, «мертвые души» в подписных листах характеризуют незарегистрированного из поддельных подписей кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, как активиста, за которым готовы последовать только «психически больные люди». Такое мнение выразил директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

«Очевидно, что госпожа Соболь живет по заветам Бадью и прочих философов, которые считали, что весь мир — театр. — заметил эксперт.— По ее мнению, спектакли, которые она устраивает, дают ей какую-то известность и какое-то число сторонников. Мне представляется, что подобным поведением она, если и получает сторонников, то только в среде психически больных людей. Впрочем, может быть на это она и рассчитывает. Ее выход под ручку со Ждановым (Иваном – директором ФБК – прим. ред.) на митинге, как и ее вынос на диване из Мосгоризбиркома, — все это очень дешевый, негодный спектакль».

Очередной акт спектакля, чреватого задержаниями немногочисленным сторонникам и помехами для движения транспорта и пешеходов, Соболь и ее коллеги по команде Навальному собираются устроить 27 июля у стен столичной мэрии. Митинг по традиции люди блогера не согласовали. Прокуратура Москвы уже предупредила граждан об ответственности за участие в незаконном мероприятии.

Провокации и давление на членов избирательной комиссии ранее обернулись для незарегистрированных кандидатов возбуждением уголовного дела. Статья о воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избиркомов предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.