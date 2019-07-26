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15:36   26 Июля 2019
Россия

Эксперт объяснил зеленые лучи, на которые жаловались украинские пограничники, шалостью

Эксперт объяснил зеленые лучи, на которые жаловались украинские пограничники, шалостью

Украинские военнослужащие пожаловались, что от корабля береговой охраны ФСБ РФ исходили зеленые лучи, которые подсвечивали их судно. Военный эксперт Михаил Тимошенко считает, что таким образом кто-то мог баловаться, пишет «360».

«Допустим, там лазерный целеуказатель — указка лазерная. Вот на корабле веселый экипаж, вот они видят украинский корабль. Подчеркиваем, допустим, боевой корабль, который только что зацапал наш танкер — а почему не пошалить?» — предположил он.

При этом Тимошенко не исключил, что информация может быть и недостоверной. Возможно, украинская сторона таким образом попыталась поднять шумиху в очередной раз.

Сообщения о странных зеленых лучах появились в соцсетях утром 26 июля. Украинские военнослужащие утверждают, что в течение двух дней их корабли в Азовском море подсвечивали зелеными лучами. По их словам, свет исходил якобы из судна береговой охраны ФСБ РФ.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #военные #фсб рф #береговая охрана

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