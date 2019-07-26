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15:01   26 Июля 2019
Россия

Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Закон об использовании геолокации телефона для быстрого поиска пропавших детей одобрили в пятницу в Совете Федерации. Закон поможет упростить поиск пропавшего ребенка с помощью получения информации о геолокации его мобильного устройства для определения его местоположения. 

Предполагается, что доступ к геолокации гаджета будет предоставляться по письменному заявлению родителей. Оперативное использование данных о местонахождении телефона позволят выиграть время для спасения или оказания помощи ребенку, который потерялся или попал в беду.

Автором закона выступает депутат Госдумы РФ Ирина Яровая. Госдума приняла в третьем чтении закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона 24 июля.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала инициативу.

 

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Автор: Ольга Шпакова
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