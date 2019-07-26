Москвичи могут оказаться жертвами кровавой провокации оппозиционеров на митинге 27 июля

Кандидаты в депутаты на выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за фальсификации подписных листов, агитируют москвичей выйти в субботу, 27 июля, на несанкционированный митинг у столичной мэрии.

Призывы они распространяют в соцсетях и мессенджерах. Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с Nation News заявил, что правоохранители должны жестко пресекать такие незаконные акции. Если участники мероприятия перекроют Тверскую, то Мосгортранс и другие пострадавшие должны подать на них иски.

Реакция так называемых либеральных СМИ говорит о том, что оппозиция хочет жестко провоцировать полицию на крайние меры и яростно добиваться нужной картинки для западных партнеров, чьи гранты нужно отрабатывать. По словам эксперта, организаторам незаконных мероприятий просто нужно отчитаться перед за годовое финансирование.

«Новый финансовый год в США начинается 1 сентября. Соответственно, летом им необходимо продемонстрировать, что перечисленные им деньги тратятся не впустую», — отметил Данилин.

Выборы в Мосгордуму использовались оппозицией лишь для хайпа и организации незаконных массовые мероприятий, считает эксперт. Кадры с провокациями эти люди хотят растиражировать в мировых СМИ. Сами выборы их не интересуют, иначе не было бы ни штаба по изготовлению поддельных подписей, ни автографов умерших москвичей и «двойников», а также подкупа избирателей. За это юристу Соболь и другим соратникам Навального грозит уголовное наказание.

Данилин надеется, что при попытках оппозиции перекрыть Тверскую и устроить массовые уличные беспорядки полиция будет действовать жестко. Эксперт советует москвичам гулять 27 июля в других местах Москвы.