Депутат Федоров призвал полицию жестко пресечь незаконный митинг соратников Навального

Полиция имеет право принимать силовые меры на незаконном митинге, анонсированном блогером Алексеем Навальным на субботу 27 июля — участники протестных акций будут расцениваться как правонарушители, утверждает депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

Сегодня незарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь проходит допрос в Главном следственном управлении столичного СК РФ. Соратнице Алексея Навального грозит уголовное дело — ее поведение в Мосгоризбиркоме и организацию незаконных митингов следователи могут расценить как воспрепятствование работе избирательной комиссии — это статья 141 УК РФ.

«Как только митингующие начинают нарушать права других людей (перекрывать дороги для автомобилистов, мешать передвижению граждан), тогда полиция имеет право принимать силовые меры», — комментирует предстоящую акцию оппозиции депутат ресурсу iReactor.

Напомним, 16 июля МГИК отказал Соболь в регистрации кандидатом на выборы из-за бракованных подписей, поданных не только за ее выдвижение, но и обнаруженных в бланках других кандидатов от либеральной общественности — директора «ФБК» Ивана Жданова и экс-«яблочника» Ильи Яшина. После этого в столице анонсировали несогласованные протестные акции, в связи с чем у Жданова и Дмитрия Гудкова, также безуспешно метящего в кресло депутата, провела обыски полиция.

Митинг Навального собираются провести в субботу — перед Днем ВМФ, отмечаемого россиянами 28 июля. «Уже очевидно, что участники митинга являются преступниками, поскольку фактом сбора нарушают законодательство. И если эти преступники будут устраивать беспорядки и нарушать права других граждан, то методы полиции должны быть жесткими и адекватными», — заключил парламентарий Федоров.