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18:42   26 Июля 2019
Россия

Депутат Федоров призвал полицию жестко пресечь незаконный митинг соратников Навального

Депутат Федоров призвал полицию жестко пресечь незаконный митинг соратников Навального

Полиция имеет право принимать силовые меры на незаконном митинге, анонсированном блогером Алексеем Навальным на субботу 27 июля — участники протестных акций будут расцениваться как правонарушители, утверждает депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

Сегодня незарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь проходит допрос в Главном следственном управлении столичного СК РФ. Соратнице Алексея Навального грозит уголовное дело — ее поведение в Мосгоризбиркоме и организацию незаконных митингов следователи могут расценить как воспрепятствование работе избирательной комиссии — это статья 141 УК РФ.

«Как только митингующие начинают нарушать права других людей (перекрывать дороги для автомобилистов, мешать передвижению граждан), тогда полиция имеет право принимать силовые меры», — комментирует предстоящую акцию оппозиции депутат ресурсу iReactor

Митинг оппозиции

Напомним, 16 июля МГИК отказал Соболь в регистрации кандидатом на выборы из-за бракованных подписей, поданных не только за ее выдвижение, но и обнаруженных в бланках других кандидатов от либеральной общественности  — директора «ФБК» Ивана Жданова и экс-«яблочника» Ильи Яшина. После этого в столице анонсировали несогласованные протестные акции, в связи с чем у Жданова и Дмитрия Гудкова, также безуспешно метящего в кресло депутата, провела обыски полиция.  

Митинг оппозиции

Митинг Навального собираются провести в субботу  — перед Днем ВМФ, отмечаемого россиянами 28 июля. «Уже очевидно, что участники митинга являются преступниками, поскольку фактом сбора нарушают законодательство. И если эти преступники будут устраивать беспорядки и нарушать права других граждан, то методы полиции должны быть жесткими и адекватными», — заключил парламентарий Федоров.

 

 

 

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Автор: Тимофей Булочкин
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