Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли

Концерн «Автоматика», входящий в Ростех, разрабатывает оборудование, которое сможет создать сигнал Wi-Fi, бесперебойно работающий при размещении аппаратуры под землей. Благодаря этому точки доступа в интернет могут появиться там, где невозможно использовать другое оборудование.

В числе таких мест могут быть открытые площади или парки. Кроме того, комплекс можно будет использовать как дополнительное средство связи и массового оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

Оборудование будет защищено от влаги и перепада температур. Оно будет оснащено специализированной антенной, которая позволит создать устойчивый сигнал.

Опытные образцы уже в ближайшее время протестируют в Приволжском федеральном округе. После будет принято решение о запуске новых систем в коммерческую эксплуатацию.