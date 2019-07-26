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15:33   26 Июля 2019
Россия

Член ОП считает, что митингующая оппозиция должна заплатить москвичам за неудобства

Член ОП считает, что митингующая оппозиция должна заплатить москвичам за неудобства

Незарегистрированный из-за превышения допустимого брака и фальсификаций в подписных листах экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь должна понести наказание за провокации и призывы к незаконным митингам. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

Жалобы госпожи Соболь на незаконное задержание минувшей ночью у здания Мосгоризбиркома, где соратница блогера Навального оккупировала диван, эксперт считает не заслуживающими внимания.

«Я считаю, что каждый, кто призывал к участию в незаконном митинге, должен понести административное наказание в соответствие с нормами российского законодательства. Более того, я уверен, что к ним необходимо предпринять и гражданско-правовые иски в случае, если их сторонники завтра выйдут и будут мешать нормальному функционированию городского транспорта, личного транспорта и обычным москвичам гулять по городу», — сказал Данилин.

Помехи для движения транспорта и пешеходов 27 июля у здания мэрии Москвы обещались устроить незарегистрированные кандидаты в МГД с требованием пересмотреть решения комиссии об отказе в регистрации. Столичная прокуратура уже предупредила горожан об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Параллельно с этим следственный комитет расследует дело о «воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий», по которому проходят Соболь и другие соратники Навального.

Всего в регистрации избиркомы отказали 57 кандидатам, но на улице решения обжалуют с нарушением закона только представители радикальной оппозиции, дружественной, либо подконтрольной блогеру Навальному. 

 

 

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Автор: Максим Сахаров
#москва #мэрия #митинги #мосгордума #соболь

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