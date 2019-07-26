Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что надеется на полную отмену российских виз для турецких граждан.

В ходе российско-турецкой межправкомиссии в Анталье она также отметила, что решение российской стороны частично возобновить действие соглашения с Турцией об условиях взаимных поездок граждан стало для их страны большим подарком.

Также турецкий министр отметила рост уровня товарооборота между двумя странами, несмотря на спад в международной торговле.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал решение главы РФ Владимира Путина результатом диалога и теплых отношений между странами.

Накануне, в четверг, российский лидер подписал указ, которые отменяет ряд специальных экономических мер в отношении Турции.

Документ подразумевает, что Соглашение об условиях взаимных поездок россиян и турецких граждан от 12 мая 2010 года вновь частично действует.