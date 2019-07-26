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Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

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Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

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22:01   26 Июля 2019
Россия

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь узнала о повторном отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму. Избирком рассмотрел апелляционную жалобу Соболь на недопуск на выборы в МГД в связи с большим числом недействительных подписей, но вновь отказал. Соболь заявила, что продолжит голодовку.

Как прошел четверг Любовь Эдуардовны — кандидатка утрам пришла к зданию МГИК, мешала работе ведомства, когда узнала о повторном отказе, заявила, что не покинет здание и потребовала, чтобы на разговор приехала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. После Соболь закрылась в туалете Мосгордумы.

 

 

 

 

Неадекватное поведение кандидатки озадачило сотрудников МГИК. По их словам, чтобы избежать провокаций, жалоб и обвинений, решили вызвать полицейских. Правоохранители приехали к Мосгордуме. Соболь все равно отказалась выходить, поэтому мужчины подняли диван, на котором она сидела, и вынесли из здания. После кандидатку задержали и отвезли в ОВД Тверское.

 

 

 

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

 

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

 

Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

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Автор: Олег Королев
#москва #россия #общество #мосгордума

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