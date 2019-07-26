Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме
Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь узнала о повторном отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму. Избирком рассмотрел апелляционную жалобу Соболь на недопуск на выборы в МГД в связи с большим числом недействительных подписей, но вновь отказал. Соболь заявила, что продолжит голодовку.
Как прошел четверг Любовь Эдуардовны — кандидатка утрам пришла к зданию МГИК, мешала работе ведомства, когда узнала о повторном отказе, заявила, что не покинет здание и потребовала, чтобы на разговор приехала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. После Соболь закрылась в туалете Мосгордумы.
Это до или после? pic.twitter.com/8rgQCcypZr— ☭ Krzysztof Zbuczka ☭ (@RovatoTawney) 26 июля 2019 г.
Зачем она себя так позорит? Если хочешь помогать городу, для этого не обязательно быть депутатом...— Anatoly (@Tolya534) 25 июля 2019 г.
Да чьхать она хотела на город и Москвичей! Ей тупой хайп важнее. За это зарплату платят!— alex (@Cinemax71) 25 июля 2019 г.
Бюджет у Москвы огромный, вот для чего весь этот хайп. Они же не депутатами в Тольятти , или Астрахань рвутся, где надо решать многие тысяча проблем. Они рвутся к деньгам!— Арина (@Bronizkarina45) 25 июля 2019 г.
Неадекватное поведение кандидатки озадачило сотрудников МГИК. По их словам, чтобы избежать провокаций, жалоб и обвинений, решили вызвать полицейских. Правоохранители приехали к Мосгордуме. Соболь все равно отказалась выходить, поэтому мужчины подняли диван, на котором она сидела, и вынесли из здания. После кандидатку задержали и отвезли в ОВД Тверское.
Любовь, пожалуйста, прекратите голодовку. Это только навредит Вашему здоровью, но не поможет решению вопроса.— Александр Кокшаров (@a_koksharov) 26 июля 2019 г.
Уже не смех вызывает ее кривляние, а отвращение..— Неалиса (@alisaelisaveta) 25 июля 2019 г.
Это вот та самая репутация о которой говорила Собчак, которую уже не очистить и не вернуть. ????— ????okarev ????ergei (@TokarevSV) 25 июля 2019 г.
Это конечно полный треш???? Выборы-2019— Alexey_KaKa (@Alexey17690883) 25 июля 2019 г.