Пользователи соцсетей назвали Соболь туалетной активисткой после провокаций в Мосгордуме

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь узнала о повторном отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму. Избирком рассмотрел апелляционную жалобу Соболь на недопуск на выборы в МГД в связи с большим числом недействительных подписей, но вновь отказал. Соболь заявила, что продолжит голодовку.

Как прошел четверг Любовь Эдуардовны — кандидатка утрам пришла к зданию МГИК, мешала работе ведомства, когда узнала о повторном отказе, заявила, что не покинет здание и потребовала, чтобы на разговор приехала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. После Соболь закрылась в туалете Мосгордумы.

Зачем она себя так позорит? Если хочешь помогать городу, для этого не обязательно быть депутатом... — Anatoly (@Tolya534) 25 июля 2019 г.

Да чьхать она хотела на город и Москвичей! Ей тупой хайп важнее. За это зарплату платят! — alex (@Cinemax71) 25 июля 2019 г.

Бюджет у Москвы огромный, вот для чего весь этот хайп. Они же не депутатами в Тольятти , или Астрахань рвутся, где надо решать многие тысяча проблем. Они рвутся к деньгам! — Арина (@Bronizkarina45) 25 июля 2019 г.

Неадекватное поведение кандидатки озадачило сотрудников МГИК. По их словам, чтобы избежать провокаций, жалоб и обвинений, решили вызвать полицейских. Правоохранители приехали к Мосгордуме. Соболь все равно отказалась выходить, поэтому мужчины подняли диван, на котором она сидела, и вынесли из здания. После кандидатку задержали и отвезли в ОВД Тверское.

Любовь, пожалуйста, прекратите голодовку. Это только навредит Вашему здоровью, но не поможет решению вопроса. — Александр Кокшаров (@a_koksharov) 26 июля 2019 г.

Уже не смех вызывает ее кривляние, а отвращение.. — Неалиса (@alisaelisaveta) 25 июля 2019 г.

Это вот та самая репутация о которой говорила Собчак, которую уже не очистить и не вернуть. ???? — ????okarev ????ergei (@TokarevSV) 25 июля 2019 г.