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14:48   26 Июля 2019
Россия

Правозащитники призвали москвичей не подвергать себя опасности на незаконном митинге

Правозащитники призвали москвичей не подвергать себя опасности на незаконном митинге

Группа членов Совета по правам человека при президенте России обратилась к жителям столицы с просьбой не выходить на несогласованную акцию к мэрии Москвы в субботу, 27 июля. Сопредседатель президиума СПЧ Игорь Борисов и член совета Александр Брод призывают «проявить благоразумие» и не поддаваться на провокации организаторов незаконной акции.

Полиция должна действовать «в строгом соответствии с законодательством при обеспечении общественного порядка», отметили они. Москвичи и гости столицы ставят по угрозу личную безопасность, если буду участвовать в акции, считают члены СПЧ.

Как пишет ФАН, «все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан» будут предприняты. Также Брод и Борисов обеспокоены возможными нарушениями российского законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне празднования Дня ВМФ.

«Считаем необходимым напомнить организаторам сомнительной акции: свое несогласие с решениями избирательных комиссий они должны выражать не на площадях, а в соответствии с общепринятыми правовыми механизмами обжалования в вышестоящих комиссиях или в судах», — говорится в заявлении членов СПЧ.

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Напомним, в соцсетях продолжают распространяются призывы выходить на незаконный митинг к зданию московской мэрии. Мероприятие организуют так называемые «независимые» кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за за большого числа недействительных подписей.

Полиция предупреждает, что запланированная акция на Тверской улице – незаконна, организация и участие в ней влечет ответственность. Мероприятие организовывают те же люди — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. По данным ведомства, 14 июля они провели аналогичное мероприятие у Мосгоризбиркома вопреки предостережению прокуратуры. Оппозиция провоцировала участников митинга на конфликт с полицией и вела себя неадекватно. Теперь в их отношении ведется административное расследование.

ФАН опубликовало опрос об отношении россиян к незаконному митингу, который подвергает опасности местных жителей и провоцирует ограничение движения в центре Москвы.

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Автор: Арсений Аскольский
#митинг #спч #мосгордума

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