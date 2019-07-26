Правозащитники призвали москвичей не подвергать себя опасности на незаконном митинге

Группа членов Совета по правам человека при президенте России обратилась к жителям столицы с просьбой не выходить на несогласованную акцию к мэрии Москвы в субботу, 27 июля. Сопредседатель президиума СПЧ Игорь Борисов и член совета Александр Брод призывают «проявить благоразумие» и не поддаваться на провокации организаторов незаконной акции.

Полиция должна действовать «в строгом соответствии с законодательством при обеспечении общественного порядка», отметили они. Москвичи и гости столицы ставят по угрозу личную безопасность, если буду участвовать в акции, считают члены СПЧ.

Как пишет ФАН, «все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан» будут предприняты. Также Брод и Борисов обеспокоены возможными нарушениями российского законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне празднования Дня ВМФ.

«Считаем необходимым напомнить организаторам сомнительной акции: свое несогласие с решениями избирательных комиссий они должны выражать не на площадях, а в соответствии с общепринятыми правовыми механизмами обжалования в вышестоящих комиссиях или в судах», — говорится в заявлении членов СПЧ.

Напомним, в соцсетях продолжают распространяются призывы выходить на незаконный митинг к зданию московской мэрии. Мероприятие организуют так называемые «независимые» кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за за большого числа недействительных подписей.

Полиция предупреждает, что запланированная акция на Тверской улице – незаконна, организация и участие в ней влечет ответственность. Мероприятие организовывают те же люди — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. По данным ведомства, 14 июля они провели аналогичное мероприятие у Мосгоризбиркома вопреки предостережению прокуратуры. Оппозиция провоцировала участников митинга на конфликт с полицией и вела себя неадекватно. Теперь в их отношении ведется административное расследование.

ФАН опубликовало опрос об отношении россиян к незаконному митингу, который подвергает опасности местных жителей и провоцирует ограничение движения в центре Москвы.