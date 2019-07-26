Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности

Премьер Италии Джузеппе Конте считает, что Россия является «центральным игроком» практически во всех главных сферах, которые затрагивают международную стабильность и безопасность. Речь об этом зашла 26 июля на конференции итальянских послов в МИД РФ.

«Россия во всех смыслах является центральным игроком почти на всех основных «театрах», где в игре находятся международная стабильность и безопасность» — подчеркнул Конте.

Итальянский премьер добавил, что в связи с этим при решении кризисов невозможно обойтись без учета мнения Москвы. Он также призвал не забывать о том, что Россия является крупнейшим соседом европейских стран, а это имеет определенные последствия в области обеспечения безопасности.

Конте также надеется, что Европа будет более активно участвовать в решении проблемы разоружения.