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14:02   26 Июля 2019
Россия

Полиция предупредила оппозицию о недопустимости несогласованной акции в Москве 27 июля

Полиция предупредила оппозицию о недопустимости несогласованной акции в Москве 27 июля

Полиция Москвы вручила письменные предупреждения оппозиционерам о недопустимости проведения несогласованной акции в центре Москвы в эту субботу, 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по столице.

В соцсетях продолжают распространяются призывы выходить на незаконный митинг к зданию московской мэрии. Мероприятие организуют так называемые «независимые» кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за за большого числа недействительных подписей.

Полиция предупреждает, что запланированная акция на Тверской улице – незаконна. Организация несогласованных мероприятий и участие в них влечет ответственность, напоминают правоохранители.

«Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от участия в нем», — отметили в пресс-службе.

Акцию организовывают те же люди — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. По данным ведомства, 14 июля они провели аналогичное мероприятие у Мосгоризбиркома вопреки предостережению прокуратуры. Оппозиция провоцировала участников митинга на конфликт с полицией и вела себя неадекватно. Теперь в их отношении ведется административное расследование.

Полиция предупредила оппозицию о недопустимости несогласованной акции в Москве 27 июля

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о «воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий». Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму не первый раз нарушают российское законодательство. Ранее полиция обнаружила в штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Соболь. Такие же «фабрики» работали и на других соратников Алексея Навального — Дмитрия Гудкова и Илью Яшина. Имели место быть и подписи умерших москвичей и «двойников».

Не обошлось и без подкуп избирателей — сборщики Соболь предлагали горожанам за подпись 500 рублей. За это ей грозит лишение свободы до шести лет по статье 141 УК.

ФАН опубликовало опрос об отношении россиян к незаконному митингу, который подвергает опасности местных жителей и провоцирует ограничение движения в центре Москвы.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #митинг #полиция #мосгордума

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