«Бунт в туалете» понадобился Соболь для отработки западных подачек

Задержание полицейскими экс-кандидатки на выборы в МГД Любови Соболь считает правомерным и необходимым член Общественной палаты Илья Ремесло — юрист уверен, что ее действия нужно рассматривать как уголовное правонарушение.

«Полностью поддерживаю задержание Соболь, только считаю, что оно произошло слишком поздно. Полиции не нужно было дожидаться ее истерики в Мосгоризбиркоме, чтоб потом выносить ее оттуда вместе с диваном. Просто не нужно было ее туда пускать. Закон должен быть для всех один», - заявил Ремесло в интервью порталу New Inform.

Общественник считает, что с соратницей Навального должен пообщаться Следственный комитет, «а ее действия следует рассматривать не как административные правонарушения, а как нарушение Уголовного кодекса». Возбуждение уголовного дела уже грозит Соболь — в пятницу несостоявшаяся кандидатка отправилась на допрос в Главное следственное управление московского СК РФ.

Ранее Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом на выборы в московскую думу из-за бракованных подписей, поданных за ее выдвижение. После этого юрист «ФБК» безуспешно попыталась организовать несколько незаконных митингов, а 25 июля блокировала работу МГИК: устроила в здании комиссии голодовку, потребовав личной встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Соболь намеревалась вручить ей результаты независимой экспертизы, якобы опровергающей заключение штатных графологов избиркома о фальсификации подписей.

«Она предъявляется какую-то свою экспертизу и говорит, что только она подлинная, а другая не подлинная, то есть та, которую делал избирком. Но объяснить, почему ее экспертиза «хорошая», она не объясняет и призывает верить ей на слово», — замечает Ремесло.

Член ОП РФ уверен, что Алексей Навальный и его соратники не ставили цель попасть на выборы – в ином случае они бы избегали участия в сомнительных скандалах, а не провоцировали их. После того, как Соболь «забаррикадировалась» в здании МГИК в ночь с четверга на пятницу, охранникам учреждения пришлось выносить ее вместе с диваном, который девушка отказывалась покидать.