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13:44   26 Июля 2019
Россия

МИД РФ рекомендует россиянам меньше находиться на улице в Европе из-за жары

МИД РФ рекомендует россиянам меньше находиться на улице в Европе из-за жары

Российское внешнеполитическое ведомство посоветовало туристам из РФ, которые сейчас находятся в европейских странах, сократить время пребывания на улице из-за аномальной жары.

Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в Германии, Дании, Нидерландах и Франции сохраняется аномально жаркая погода. Столбик термометра днем практически не опускается с отметки 38-40 градусов. Рекомендуется без лишней надобности на улицу не выходить.

Ряд европейских стран на этой неделе бьет исторические температурные рекорды. Например, в Германии 25 июля температура воздуха составила 41,5 градус, во Франции — 42,4, В Бельгии — 40,3, в Нидерландах — 41,7. Немецкие власти из-за перегрева рек отключили АЭС в Нижней Саксонии.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#европа #лето #общество #жара

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