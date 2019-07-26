Вице-спикер Госдумы не исключил появления «Родченкова-2» перед Олимпиадой в Токио

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев назвал победой получение Россией официального приглашения на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

«Если приглашение поступило официальное, то олимпийская сборная едет под российским флагом, с российским гимном и без всяких ограничений с точки зрения спортсменов и федераций. Можно назвать это победой. Это завершение многострадальной антидопинговой эпопеи, которая была развернута против нашей страны. Несколько лет мы добивались правды, несколько лет доказывали в судах. Наконец справедливость восторжествовала», — сказал Лебедев в беседе с «Политикой Сегодня».

В пятницу днем стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение на XXXII Летние Олимпийские игры. Приглашение подписал глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

«Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий», — говорится на официаильном сайте ОКР.

Впрочем, нет никакой гарантии, что МОК вдруг изменит это решение, считает Игорь Лебедев.

«Ожидать можно, чего угодно. МОК может в любой момент собраться и пересмотреть решение, придумать какие-то ограничения, появится какой-нибудь «Родченков-2». Ни от чего в этом мире быть застрахованным нельзя. Но сам факт получения такого приглашения уже положительный шаг», — сказал вице-спикер Госдумы.

В декабре 2017 года МОК отстранил ОКР от участия в Олимпийских играх в Южной Корее из-за обвинений в несоблюдении антидопинговых правил. О якобы имевших место нарушениях во время Игр в Сочи рассказал бежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который в России заочно арестован по двум уголовным делам. В результате в на Играх в Пченчхане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом в статусе «Олимпийского атлета из России».

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.