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13:24   26 Июля 2019
Весь мир

Южная Корея и США подготавливаются к совместным военным учениям

Южная Корея и США подготавливаются к совместным военным учениям

Представителя администрации южнокорейского лидера в пятницу, 26 июля, сообщил, что Сеул и Вашингтон подготавливаются к совместным военным учениям без каких-либо изменений, несмотря на «предупреждения» КНДР. Пхеньян испытал новые «управляемые тактические ракеты» в знак предупреждения​​​.

Накануне южнокорейские военные зафиксировали пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море. Пусками руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В Сеуле ответили, что действия КНДР не повлияли на решение Южной Кореи и США провести совместные военные учения. Также Сеул не опубликует официальное заявление относительно сообщений в северокорейской прессе, так как официальная позиция страны уже известна.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #кндр #учения #южная корея

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