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13:14   26 Июля 2019
Россия

Совфед одобрил строительство безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере

Совфед одобрил строительство безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере

Сенаторы в пятницу, 26 июля, в ходе заседания одобрили закон, который допускает строительство на Крайнем Севере платных автомобильных дорог и участков, в том числе мостов, без обеспечения альтернативного бесплатного проезда. Однако водителям легковых автомобилей и мотоциклов разрешат ездить по таким дорогам и мостам бесплатно​​​.

Также правительство вправе определить иные категории транспортных средств и категории пользователей платных автодорог, имеющих право на бесплатный проезд. Закон позволит снять ограничения, которые предполагают необходимость обеспечить альтернативный проезд при строительстве платного моста через реку Пур на Ямале.

Сейчас через реку Пур можно переправиться по частному наплавному мосту, зимой — по зимнику, в межсезонье – на судах на воздушных подушках и баржах. По строящемуся мосту можно ездить круглый год.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #дороги #общество #совет федерации

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