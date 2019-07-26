Молдавский министр обороны назвал Россию надежным союзником

Министр обороны Молдавии Павел Войку на переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что для республики важно сохранить союзничество с Россией.

«Россия является надежным союзником для республики Молдова. Для нас это очень важно», — цитирует Войку ТАСС.

Министр поблагодарил российское руководство за оказанную помощь в разрешении июньского политического кризиса в Молдове — он подчеркнул, что РФ первой признала действующее правительство республики.

«И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и укрепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то», — заключил министр.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком возможность предоставления скидки на российский газ для Кишинева с сентября по январь. Этот же вопрос намеревался обсудить глава республики и с президентом России Владимиром Путиным — Додон рассчитывает, что Москва учтет преимущество Молдавии как наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.