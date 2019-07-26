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13:30   26 Июля 2019
Россия

Прокуратура начала расследование против пятнадцати экс-кандидатов в Мосгордуму

Прокуратура начала расследование против пятнадцати экс-кандидатов в Мосгордуму

Административное расследование начали в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы за призывы к незаконному митингу 27 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Расследование завели в отношении Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Ивана Жданова. Как отметили в прокуратуре, ранее они получали предупреждение о недопустимости организации незаконного митинга 14 июля.

20 июля блогер Алексей Навальный на согласованном митинге в Москве в поддержку не зарегистрированных кандидатов заявил, что если через неделю независимые кандидаты не будут зарегистрированы на выборы, то он и его соратники соберут новую, несанкционированную акцию.

24 июля управление СК по Москве завело уголовное дело из-за митинга у здания Мосгоризбиркома по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав.

Избирком не зарегистрировал на выборы в МГД ряд кандидатов, в том числе Соболь, Яшина, Гудкова, Галямину и Жданова из-за высокого процента фальшивых подписей .Так, у Соболь были выявлены автографы умерших москвичей, дубли, и даже подписи несуществующих людей.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #прокуратура москвы #соболь

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