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13:15   26 Июля 2019
Россия

Экс-главу правительства Астраханской области заподозрили в коррупции

Экс-главу правительства Астраханской области заподозрили в коррупции

Бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и и.о. министра финансов Виталия Шведова подозревают в злоупотреблении на 212 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следствие установило, что на счету областного бюджета оставалась значительная сумма. Несмотря на это, Султанов и Шведов взяли кредит (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на шесть миллиардов рублей. СКР предполагает, что если деньги были бы так необходимы казне, можно было взять бюджетный кредит по более низкой процентной ставке (0,1%).

Ущерб бюджету региона следователи оценили в 212 миллионов рублей.

Султанова и Шведова уже задержали.

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Автор: Виктория Разумовская
#коррупция #скр #астраханская область #султанов

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