Аномальная жара в Париже может спровоцировать обрушение Нотр-Дама

Французский архитектор Филипп Вильнев заявил, что Нотр-Даму угрожает новая опасность. Теперь угрозу обрушения пострадавшего от огня свода собора создала установившаяся во французской столице аномальная жара.

Архитектор, ответственный за реставрацию исторических монументов во Франции, заявил, что риск обрушения свода собора Парижской Богоматери увеличился из-за жарких погодных условий. Стыки и кладка могут пересохнуть, что снизит прочность сооружения, опасается Вильнев, пишет «Царьград».

Напомним, что пожар охватил знаменитый парижский собор 15 апреля. Здание горело всю ночь, огонь нанес ему колоссальный ущерб.