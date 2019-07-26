Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

 Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли

Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли
Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

 СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили
Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

 Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности

Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности
Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

 Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли

Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли
Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

 СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили
Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

 Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности

Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности
13:02   26 Июля 2019
Россия

Мединский предложил Путину в ходе ВЭФ посетить Владивостокскую крепость

Мединский предложил Путину в ходе ВЭФ посетить Владивостокскую крепость

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил российскому лидеру Владимиру Путину зайти во Владивостокскую крепость в ходе посещения экономического форума, который состоится в сентябре. Глава Минкультуры пообещал представить президенту предложения о расширении музея.

Владимир Путин в пятницу, 26 июля, встретился с министром культуры. Стенограмму беседы обнародовали на сайте Кремля​​​. Мединский в ходе встречи упомянул новые музеи, некоторых из которых президент уже посещал. Также министр перечислил наиболее интересные музеи, которые откроются в ближайшее время, среди них — Владивостокская крепость.

«Это вообще первый федеральный музей, который за Уралом появится», — добавил Мединский.

Министр предложил сделать музей освоения Дальнего Востока и истории региона. По его словам, есть соответствующие предпосылки и предложения, которые Минкультуры направит президенту.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#путин #владивосток #мединский #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...