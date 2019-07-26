Мединский предложил Путину в ходе ВЭФ посетить Владивостокскую крепость

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил российскому лидеру Владимиру Путину зайти во Владивостокскую крепость в ходе посещения экономического форума, который состоится в сентябре. Глава Минкультуры пообещал представить президенту предложения о расширении музея.

Владимир Путин в пятницу, 26 июля, встретился с министром культуры. Стенограмму беседы обнародовали на сайте Кремля​​​. Мединский в ходе встречи упомянул новые музеи, некоторых из которых президент уже посещал. Также министр перечислил наиболее интересные музеи, которые откроются в ближайшее время, среди них — Владивостокская крепость.

«Это вообще первый федеральный музей, который за Уралом появится», — добавил Мединский.

Министр предложил сделать музей освоения Дальнего Востока и истории региона. По его словам, есть соответствующие предпосылки и предложения, которые Минкультуры направит президенту.