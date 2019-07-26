Лавров обсудил с главой МИД ЮАР двустороннее сотрудничество

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор. Переговоры прошли в рамках заседания глав МИД государств-участниц БРИКС в Рио-де-Жанейро в четверг, 25 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное российским ведомством сообщение. Лавров и Пандор обсудили российско-южноафриканское взаимодействие на международных площадках и в Африке. Министры подтвердили взаимную заинтересованность на эффективную координацию действий в рамках ООН, БРИКС G20 и на прочих международных площадках.

Также стороны подчеркнули сотрудничество со странами Африки в политической, экономической областях, а также в сфере безопасности.