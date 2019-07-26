Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT за «серьезные нарушения правил вещания». Сумма штрафа составила 200 тысяч фунтов.
Руководство RT возмущено подобными решением, которому дали ход до заключения суда.
Телеканал в связи с произошедшим выпустил заявление, в котором подчеркнул, что британский медиарегулятор не дождался решения суда, который должен был установить, правомерны ли претензии Ofcom к RT.
Кроме того, штраф значительно превышает суммы, которые наложены на другие СМИ за такие нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию.