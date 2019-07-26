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Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

 СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили
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12:34   26 Июля 2019
Весь мир

Nord Stream 2 AG попросил Европейский суд аннулировать дискриминационные меры

Nord Stream 2 AG попросил Европейский суд аннулировать дискриминационные меры

Представитель «Северный поток-2» — Nord Stream 2 AG в пятницу, 26 июля, сообщил, что компания попросила Европейский суд аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта. Текст документа еще не обнародовали.

«Nord Stream 2 просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры», — гласит заголовок сообщения на сайте компании.

В мае в Европейском союзе вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые коснулись работы морских газопроводов и, следовательно, затронули «Северный поток — 2». Теперь новые и действующие газопроводы, которые идут из третьих стран в Евросоюз, в территориальных морях государств ЕС должны соответствовать новым правилам. Например, разделять деятельность по добыче и транспортировке газа — «анбандлинг».

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #европейский суд #nord stream 2 ag

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