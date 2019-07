Nord Stream 2 AG попросил Европейский суд аннулировать дискриминационные меры

Представитель «Северный поток-2» — Nord Stream 2 AG в пятницу, 26 июля, сообщил, что компания попросила Европейский суд аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта. Текст документа еще не обнародовали.

В мае в Европейском союзе вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые коснулись работы морских газопроводов и, следовательно, затронули «Северный поток — 2». Теперь новые и действующие газопроводы, которые идут из третьих стран в Евросоюз, в территориальных морях государств ЕС должны соответствовать новым правилам. Например, разделять деятельность по добыче и транспортировке газа — «анбандлинг».

Floating on the Baltic Sea, the pipelaying vessels can install approximately 3 km of the Nord Stream 2 Pipeline per day pic.twitter.com/ZPyWuiLUMA