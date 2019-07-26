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12:37   26 Июля 2019
Россия

Великобритания ограничит экспорт подводных аппаратов в РФ

Великобритания ограничит экспорт подводных аппаратов в РФ

Великобритания запретит экспортировать России подводные аппараты. Новые поправки к указу 2008 года, который регулирует продажу стратегических товаров в другие страны, вступят в силу с 14 августа.

Об этом сообщает RT в пятницу, 26 июля. Нововведение запрещает экспорт российской стороне как готовой продукции, так и программного обеспечения или технологий. В перечне оказались подводные системы видения и связи, акустические и осветительные системы, а также двигатели для них.

Новые меры контроля запрещают всякий экспорт подводной техники в РФ «без предоставления соответствующей лицензии».

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #великобритания #экспорт #подлодки

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