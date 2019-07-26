Более 20 человек погибли в результате оползней на юге Китая

Жертвами оползней в китайской провинции Гуйчжоу стали 24 человека, еще 27 числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 15 погибших. Спасатели извлекли еще несколько тел из-под завалов в пятницу с 9.50 до 11.00.

Latest on SW China #landslide - Death toll rises to 24 - 27 remain missing - 11 hospitalized with injuries pic.twitter.com/V6Z3rSTSGV — CGTN (@CGTNOfficial) July 26, 2019

Оползни сошли в Гуйчжоу во вторник, 23 июля. Первый инцидент произошел в 16.00 по местному времени (11.00 мск) в уезде Хэчжан. Тогда погребенной оказалась строительная площадка.

Второй оползень сошел в уезде Шуйчэн вблизи города Люпаньшуй в 21:20 по местному времени (16:20 мск). В результате 21 дом был разрушен, 77 человек оказались в зоне бедствия.

Спасатели продолжают разбор завалов. Власти Китая выделили на эти цели более 4,3 миллиона долларов.