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12:32   26 Июля 2019
Весь мир

Более 20 человек погибли в результате оползней на юге Китая

Более 20 человек погибли в результате оползней на юге Китая

Жертвами оползней в китайской провинции Гуйчжоу стали 24 человека, еще 27 числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 15 погибших. Спасатели извлекли еще несколько тел из-под завалов в пятницу с 9.50 до 11.00. 

Оползни сошли в Гуйчжоу во вторник, 23 июля. Первый инцидент произошел в 16.00 по местному времени (11.00 мск) в уезде Хэчжан. Тогда погребенной оказалась строительная площадка.

Второй оползень сошел в уезде Шуйчэн вблизи города Люпаньшуй в 21:20 по местному времени (16:20 мск). В результате 21 дом был разрушен, 77 человек оказались в зоне бедствия.

Спасатели продолжают разбор завалов. Власти Китая выделили на эти цели более 4,3 миллиона долларов.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #китай #оползень #общество

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