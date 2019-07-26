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12:33   26 Июля 2019
Россия

Левин заверил, что работу надежного интернета обеспечит только российское оборудование

Левин заверил, что работу надежного интернета обеспечит только российское оборудование

Закон о работе надежного рунета будут реализовывать только на отечественном оборудовании, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, оборудование уже создано и прошло все тестовые испытания. 

«Оборудование должно быть отечественного производства. Какое именно, будет решать Министерство цифрового развития. Но это оборудование уже существует, уже проводилось дважды тестирование. Тесты успешны. Какое именно оборудование, будет объявлено позже, но оно точно будет отечественное»,  — заверил депутат. 

Левин подчеркнул, что правильно именовать закон о надежном интернете, поскольку он не ограничивает доступ к зарубежным источникам информации. 

Закон вступил в силу в мае 2019 года. Он предусматривает создание в России всей дублирующей инфраструктуры, устойчивой к внешним угрозам. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #интернет #общество #левин

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