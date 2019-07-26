Соболь пришла на допрос в Следственный комитет

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь прибыла в Главное следственное управление столичного СК РФ.

Ее вызвали в Следственный комитет после задержания у здания Мосгоризбиркома, о чем она проинформировала подписчиков в Telegram-канале. Соболь отметила, что не знает тему предстоящей беседы. Она получила повестку с вызовом на допрос в отделении полиции Тверского района накануне вечером.

Напомним, что перед задержанием бывший кандидат в депутаты МГД отказалась покидать здание московского избиркома и требовала от председателя Мосгоризбиркома ознакомиться с экспертизой, которая якобы доказывает достоверность собранных за нее подписей.

Накануне Мосгорибирком оставил в силе отказ регистрировать Соболь кандидатом в МГД, основываясь на высоком проценте брака и фальшивок в ее подписных листах. Соболь пыталась сорвать заседание избиркома, после заседания заперлась в туалете и требовала вызвать главу ЦИК Эллу Памфилови.

Сотрудники ведомства вызвали полицию, так как, согласно правилам, находиться в здании избиркома круглосуточно посторонним запрещено.

Ранее СК завел дело о «воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий» после того, как оппозиционные кандидаты, недопущенные до выборов из-за фальшивых подписей, провели несогласованные акции у Мосгоризбиркома.

Соболь уже не в первый раз нарушает законодательство РФ - она была уличена в подделке подписей избирателей. Полиция обнаружила штаб по рисовке автографов москвичей в пользу Соболь. Помимо этого, известно, что ее сборщики подкупали избирателей, предлагая по 500 рублей за подпись. Соратнице Навального грозит лишение свободы до шести лет по статье 141 УК РФ.