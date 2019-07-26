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12:15   26 Июля 2019
Весь мир

КНР продолжит расследование в отношении FedEx в связи с посылками Huawei

КНР продолжит расследование в отношении FedEx в связи с посылками Huawei

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин в пятницу, 26 июля, сообщила, что Пекин продолжит расследование в отношении американской компании FedEx в связи с перенаправлением посылок Huawei. По ее словам, Китай установил, что инцидент произошел не из-за ошибки, а преднамеренно.

Соответствующие компетентные органы провели расследование в отношении компании FedEx и выяснили, что заявления о том, что отправления, предназначавшиеся китайской компании Huawei, перенаправили по другому адресу якобы из-за операционных ошибок, на самом деле не соответствуют реальности​​​.

«Выявили и другие действия, совершенные компанией FedEx в нарушении закона», — сказала китайский дипломат.

Хуа Чуньин подчеркнула, что последствия зависят от итогов расследования. В начале июня китайская компания Huawei сообщила, что две посылки с важными документами, которые отправили из Японии в КНР, перенаправили в США. При этом FedEx не уведомила Huawei. Позже американская компания FedEx извинилась и сообщила, что посылку перенаправили случайно.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #китай #общество #huawei

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