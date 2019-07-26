Лавров обсудил с коллегой из ЮАР сотрудничество на международной арене
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел стран БРИКС обсудил с коллегой из ЮАР Наледи Пандор развитие двусторонних отношений на международных площадках и в Африке. Об этом сообщили в российском министерстве.
Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении политического диалога и стремление двух стран эффективно координировать действия в ООН, БРИКС и на других международных площадках.
Также в МИД РФ отметили, что из-за предстоящего осенью саммита Россия — Африка «особое внимание было уделено вопросам сотрудничества с государствами региона в политической, торгово-экономической областях и в сфере безопасности».
????????????????25 июля в Рио-де-Жанейро «на полях» заседания глав внешнеполитических ведомств государств-участниц #БРИКС С.В.#Лавров провёл встречу с Министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Н.Пандор #РоссияАфрика #ЮАР ????https://t.co/b9EDVZ0eOa pic.twitter.com/iEtql7F102— МИД России ???????? (@MID_RF) July 26, 2019