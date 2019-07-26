Лавров обсудил с коллегой из ЮАР сотрудничество на международной арене

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел стран БРИКС обсудил с коллегой из ЮАР Наледи Пандор развитие двусторонних отношений на международных площадках и в Африке. Об этом сообщили в российском министерстве.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении политического диалога и стремление двух стран эффективно координировать действия в ООН, БРИКС и на других международных площадках.

Также в МИД РФ отметили, что из-за предстоящего осенью саммита Россия — Африка «особое внимание было уделено вопросам сотрудничества с государствами региона в политической, торгово-экономической областях и в сфере безопасности».