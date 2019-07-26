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12:08   26 Июля 2019
Весь мир

Участницу Олимпиады из Нидерландов задержали с 50 килограммами наркотиков

Участницу Олимпиады из Нидерландов задержали с 50 килограммами наркотиков

Полиция Германии задержала участницу Олимпийских игр бегунью из Нидерландов Мадиэю Гафур, у которой нашли 50 килограммов наркотиков. Об этом сообщает Dutch News в пятницу, 26 июля.

Отмечается, что 26-летнюю спортсменку арестовали еще 18 июня, но известно об этом стало только сейчас. Правоохранители проводили обычную проверку на границе Нидерландов и Германии, в результате которой нашли в автомобиле Гафур 50 килограммов метамфетамина и экстази. По версии следствия, бегунья хотела перевезти наркотики через госграницу.

Общая стоимость запрещенных веществ оценивается в два миллиона евро. Спортсменке грозит тюремное заключение.

Гафур участвовала в Олимпийских игр 2016 года. В составе голландской эстафетной команды она выступила в забеге на 400 метров.

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Автор: Арсений Аскольский
#олимпиада #наркотики

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