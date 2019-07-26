Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

 Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли

Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли
Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

 СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили
Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

 Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности

Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности
Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

 Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли

Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли
Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

 СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили
Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

 Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности

Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности
13:17   26 Июля 2019
Россия

Правозащитник призвал оппозиционеров апеллировать к закону, а не уличным хулиганам

Правозащитник призвал оппозиционеров апеллировать к закону, а не уличным хулиганам

Совет по правам человека при президенте РФ мог бы призвать либеральную общественность не выходить на несанкционированную протестную акцию в центре Москвы в пятницу — это было «гуманно и справедливо», уверен член СПЧ Александр Брод.

«Было бы гуманным и справедливым СПЧ выступить с советом кандидатам не проводить несанкционированных акций и не нарушать общественный порядок», — заявил Брод в интервью с журналистом Федерального агентства новостей

Член СПЧ уверен, что ЦИК действует законно и перепроверяет жалобы незарегистрированных кандидатов. Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что некоторым независимым претендентам на место депутата МГД было отказано в регистрации кандидатами из-за превышающего допустимый порог процента бракованных подписей

брод

«Когда Мосгоризбирком рассмотрит все жалобы и обращения, он даст обоснованный ответ. Если ответ не устроит кандидатов, они могут дальше обжаловать эти отказы в суде. Если все правовые механизмы будут исчерпаны, они смогут обращаться в Совет по правам человека», — пояснил Брод.

Несанкционированный митинг, анонсированный блогером Алексеем Навальным на субботу перед праздником  — Днем Военно-морского флота, будет являться нарушением законодательства и общественного порядка, напомнил общественник. Он сообщил, что полиция будет пресекать попытки устроить несогласованные протестные мероприятия. 

брод

«Ну а что ожидать от несанкционированного митинга? Он будет пресечен правоохранительными органами», — сообщил Брод.

«Перетягивание» либеральной общественности повестки в свою сторону во время предпраздничных выходных россиян член СПЧ не одобрил: «Это политический эгоизм», — резюмировал он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #выборы #политика #митинг #новости #общество #спч #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...