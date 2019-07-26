Правозащитник призвал оппозиционеров апеллировать к закону, а не уличным хулиганам

Совет по правам человека при президенте РФ мог бы призвать либеральную общественность не выходить на несанкционированную протестную акцию в центре Москвы в пятницу — это было «гуманно и справедливо», уверен член СПЧ Александр Брод.

«Было бы гуманным и справедливым СПЧ выступить с советом кандидатам не проводить несанкционированных акций и не нарушать общественный порядок», — заявил Брод в интервью с журналистом Федерального агентства новостей.

Член СПЧ уверен, что ЦИК действует законно и перепроверяет жалобы незарегистрированных кандидатов. Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что некоторым независимым претендентам на место депутата МГД было отказано в регистрации кандидатами из-за превышающего допустимый порог процента бракованных подписей.

«Когда Мосгоризбирком рассмотрит все жалобы и обращения, он даст обоснованный ответ. Если ответ не устроит кандидатов, они могут дальше обжаловать эти отказы в суде. Если все правовые механизмы будут исчерпаны, они смогут обращаться в Совет по правам человека», — пояснил Брод.

Несанкционированный митинг, анонсированный блогером Алексеем Навальным на субботу перед праздником — Днем Военно-морского флота, будет являться нарушением законодательства и общественного порядка, напомнил общественник. Он сообщил, что полиция будет пресекать попытки устроить несогласованные протестные мероприятия.

«Ну а что ожидать от несанкционированного митинга? Он будет пресечен правоохранительными органами», — сообщил Брод.

«Перетягивание» либеральной общественности повестки в свою сторону во время предпраздничных выходных россиян член СПЧ не одобрил: «Это политический эгоизм», — резюмировал он.