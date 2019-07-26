Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

 Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли

Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли
Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

 СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили
Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

 Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности

Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности
Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

 Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли

Ростех разработает оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли
Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

 СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили

СБУ освободила моряков из РФ, так как они ничего не нарушили
Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

Турция рассчитывает на полную отмену виз с Россией

 Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности

Премьер Италии считает Россию «центральным игроком» в сфере безопасности
12:06   26 Июля 2019
Россия

Глава комитета ГД по связи предупредил, что только законом не справиться с фейк-ньюс

Глава комитета ГД по связи предупредил, что только законом не справиться с фейк-ньюс

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что только закон не в силах искоренить фейк-ньюс. Многое зависит от самих читателей.

«Законодательно это регулировать невозможно. Человек сам решает, что ему и откуда читать. Это проблема огромного массива информации, который обрушивается на нашу голову. Здесь, скорее, лучше давать рекомендации:  подписывайтесь на те источники, к кому есть высокое доверие. Это зарегистрированные СМИ, в первую очередь», — сказал Левин. 

Напомним, в марте 2019 года вступил в силу закон о наказании за распространение фейковых новостей. За публикацию заведомо недостоверной информации граждане будут оштрафованы на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 60 до 200 тысяч рублей, юридические  — от 200 до 500 тысяч рублей. СМИ, опубликовавшие фейк-ньюс, должны незамедлительно ее удалить по запросу Роскомнадзора, иначе будут немедленно заблокированы. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #политика #левин #фейк-ньюс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...