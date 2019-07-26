Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что только закон не в силах искоренить фейк-ньюс. Многое зависит от самих читателей.

«Законодательно это регулировать невозможно. Человек сам решает, что ему и откуда читать. Это проблема огромного массива информации, который обрушивается на нашу голову. Здесь, скорее, лучше давать рекомендации: подписывайтесь на те источники, к кому есть высокое доверие. Это зарегистрированные СМИ, в первую очередь», — сказал Левин.

Напомним, в марте 2019 года вступил в силу закон о наказании за распространение фейковых новостей. За публикацию заведомо недостоверной информации граждане будут оштрафованы на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 60 до 200 тысяч рублей, юридические — от 200 до 500 тысяч рублей. СМИ, опубликовавшие фейк-ньюс, должны незамедлительно ее удалить по запросу Роскомнадзора, иначе будут немедленно заблокированы.