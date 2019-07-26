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Россия и Турция планируют увеличить торговый оборот в четыре раза

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11:40   26 Июля 2019
Весь мир

Россия и Турция планируют увеличить торговый оборот в четыре раза

Россия и Турция планируют увеличить торговый оборот в четыре раза

Россия и Турция планируют увеличить торговый оборот в четыре раза и достичь 100 миллиардов долларов в год. При этом в прошлом году эта цифра составляла всего 25,5 миллиарда долларов. 

Об этом 26 июля сообщил глава МЭР Александр Новак на заседании российско-турецкой межправкомиссии в Анталье.

«Руководством наших стран поставлена амбициозная задача — увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов», — отметил он.

Потенциал увеличения инвестиций есть в таких отраслях как космос, фармацевтика, цифровые технологии, а также уже в традиционных областях (сельское хозяйство, строительство, металлургия, энергетика).

Кроме того, Москва и Анкара намерены увеличить долю нацвалют во взаимной торговле с нынешних 34 процентов. Например, российские банковские карты «Мир» сейчас уже принимаются в турецкой сети Izbank.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #турция

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