Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге 27 июля

Прокуратура предостерегает россиян от участия в несанкционированной акции в центре Москвы в эту субботу, 27 июля. Об этом говорится сайте надзорного ведомства. В социальных сетях распространяются призывы выходить на незаконный митинг к столичной мэрии.

Мероприятие организуют «независимые» кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за за слишком большого числа недействительных подписей. Отмечается, что акция не согласована с властями Москвы.

«Прокуратура Москвы предупреждает об ответственности за участие в массовых публичных мероприятиях», — говорится в релизе.

Акцию организовывают те же люди — Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. По данным ведомства, 14 июля они провели такую же акцию у Мосгоризбиркома вопреки предостережению прокуратуры. Оппозиция провоцировала участников митинга на конфликт с полицией и вела себя неадекватно. Теперь в их отношении ведется административное расследование.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное «воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий». При этом оппозиция не первый раз нарушает российское законодательство. Ранее полиция обнаружила в Пресненском районе штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Соболь. Такие же «фабрики» работали и на других соратников Алексея Навального — Дмитрия Гудкова и Илью Яшина. Оппозицию уличили в сборе подписей умерших москвичей и «двойников».

Также имел место быть подкуп избирателей — сборщики Соболь предлагали горожанам за подпись 500 рублей. За это ей грозит лишение свободы до шести лет по статье 141 УК.