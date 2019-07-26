Дацик обвинил Бортко в предательстве КПРФ и идеалов Сталина

Активист Вячеслав Дацик в четверг, 25 июля, посетил согласованную акцию, которую провели на площади Ленина петербургские оппозиционеры, выступил на сцене, а после записал видеообращение. По его словам, в ходе акции хотел рассказать, про то, как надо жить, и про «беспредел комиссии».

Также Дацик прокомментировал выступление кандидата в губернаторы Петербурга Владимира Бортко, которого считает якобы коммунистом.

«Господин Бортко я в вашем выступлении не услышал ничего коммунистического, заметьте, вы господин, а не товарищ», — добавил Дацик.

Боец добавил, что Бортко такой же либерал как и представители партии «Яблоко».

«Как вы смеете называть себя коммунистом предлагая со сцены объединяется со сторонниками гей-пропаганды и наркомании», — задался вопросом Дацик.

Активист предлагал вернуть Петербургу название Ленинград, также Дацик подчеркнул, что у него паспорт СССР и с ним он ходит во все суда.