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11:13   26 Июля 2019
Россия

Левин рассчитывает, что технологии 5G заработают в 2020 году

Левин рассчитывает, что технологии 5G заработают в 2020 году

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает, что уже в 2020 году в Москве появится мобильная связь пятого поколения — 5G. Об этом он рассказал на пресс-конференции. По его словам, в столице, прежде всего, в крупных деловых центрах, есть большая востребованность новейших технологий связи.

«Тема важная. Подобного рода шаги будут реализованы там, где есть востребованность. «Москва-сити». —  там в силу большого количества компаний и большого скопления пользователей нужен скоростной интернет для работы. Сроки я уточнять не берусь, но думаю, что в следующем году 5G должна появиться», — сказал Левин.   

Накануне Минкомсвязи предложило изменить методику расчета платы за использование радиочастот. Как считают в ведомстве, это позволит уменьшить для операторов стоимость пользования частотами для сетей 5G примерно в 85 раз — с 112,5 млрд до 1,32 млрд рублей в год.

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#москва #россия #госдума #общество #леонид левин #5g-технологии

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