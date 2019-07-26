Ради западных спонсоров Соболь готова «голодать» и прятаться в туалетах Мосизбиркома

Экс-кандидатка на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь продолжает мешать работе Мосгоризбиркома — после объявления голодовки в здании МГИК и требования встречи с главой ЦИК соратница Навального заперлась в туалете и кричала журналистам из окна.

Мосгоризбирком намерен пожаловаться в полицию на провокационные действия незарегистрированного кандидата. Ранее комиссия отказала Соболь в регистрации на выборы из-за брака в поданных за ее выдвижение подписях, обнаруженного экспертами-графологами МГИК.

В четверг Соболь отказалась покидать здание до встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой и оставалась голодать, пока охрана не вынесла диван с девушкой из здания чтобы «вытряхнуть паразитов». Незадолго до этого Соболь смогла дать интервью либеральным СМИ, крича журналистам через окно.

Во время и после проигранной предвыборной гонки соратница блогера Алексея Навального неоднократно использовала провокационные методы, уже опробованные ранее другими «либеральными политиками». Так грузинский экс-президент Михаил Саакашвили показательно убегал от киевских полицейских по крыше своего дома в декабре 2017 года — несостоявшийся кандидат Соболь до крыши не добралась, зато сбегала от правоохранителей из московского ОВД, куда была доставлена после незаконно проведенного митинга.