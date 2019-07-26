Европейская «демократия» руками полиции расстреливает и избивает митингующих

Порой суть власти западных стран проявляется во время гражданских протестов, которые сотрудники правоохранительных органов раз за разом разгоняют, применяя силу. Полиция не щадит никого. В ход идут водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки, пишет Федеральное агентство новостей.

Например, во Франции во время митингов полиция ведет себя особенно жестоко. Во время акций «желтых жилетов», которые длятся уже более полугода, правоохранители разгоняли протестующих, используя слезоточивый газ и оружие с резиновыми пулями. За это время погибли более десяти человек, сотни пострадали.

Две недели назад мигранты, именующие себя «черными жилетами», штурмовали Пантеон. Французские стражи правопорядка не стеснялись бить нуждающихся в помощи беженцев дубинками и травить газом.

24 июля жители Лондона собрались неподалеку от резиденции нового премьера Великобритании Бориса Джонсона. Они протестовали против политики главы кабмина. Обошлось без жертв, однако в 2014, 2015 и 2016 годах силовики разгоняли протестующих машинами с водометами, травмирующим оружием и газом.

Серьезные правонарушения, несанкционированные митинги и незаконные акции сотрудники правоохранительных органов должны пресекать на корню, чтобы те силы, которым это выгодно, не смогли посеять хаос. Этого, в частности, требует законодательство. Однако и палку перегибать нельзя, как это получается у полицейских, отвечающих за порядок в западных странах.