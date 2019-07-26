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Левин объяснил, почему закон о e-mail не будет работать на примере котов и крокодилов

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11:49   26 Июля 2019
Россия

Левин объяснил, почему закон о e-mail не будет работать на примере котов и крокодилов

Левин объяснил, почему закон о e-mail не будет работать на примере котов и крокодилов

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сомневается, что законопроект об идентификации пользователей e-mail будет эффективно работать в том виде, в каком его внесла на рассмотрение в нижнюю палату группа сенаторов во главе c Андреем Клишасом. По мнению депутата, причина в том, что авторы инициативы предлагают одни правила для электронной почты и мессенджеров. 

«Между мессенджерами  и почтой есть большая разница.  Мессенджеры — более сложная конструкция. Когда мы готовим тот или иной закон, мы должны быть аккуратны к юридическим принципам, четко формулировать детали. Когда мы пытаемся править законопроект о животном мире, нельзя регулировать котов и крокодилов, объясняя это тем, что те и другие — животные, это разные животные. Поэтому, когда мы говорим о мессенджерах и почте, нельзя брать тот же закон, не переписывая, игнорируя юридическую и техническую разницу. Важно понимать, что заявленная причина о терроризме может быть не решена, так как огромное количество сервисов не будет исполнять эту инициативу сенаторов»,  — считает Левин.  

Ранее сенаторы Андрей Клишас, Александра БашкинаЛюдмила Бокова и Александр Карлин предложили создать организатора сервиса электронной почты, который бы обеспечивал передачу сообщений только идентифицированным пользователям e-mail. По мнению авторов закона, эта мера, в частности, позволит защитить от анонимных фейковых угроз.  

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #общество #мессенджер #левин

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