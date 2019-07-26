Власти Польши пригласят Путина на годовщину освобождения Освенцима

Польское руководство намерено отправить президенту РФ Владимиру Путину приглашение на 75-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщил во время радиоэфира на «Польском радио» пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

«На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории. Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать», — сообщил Спыхальский.

Памятные мероприятия, посвященные подвигу Красной армии, состоятся 27 января 2020 в Освенциме — на месте бывшего концлагеря, а ныне музея.

Ранее сообщалось, что польское руководство не пригласило российского главу на другие официальные встречи, связанные с 80-й годовщиной начала войны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что без участия российской стороны мемориальные мероприятия, посвященные событиям Второй мировой войны не могут считаться полноценными.