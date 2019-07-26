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10:54   26 Июля 2019
Россия

Шойгу оценил готовность Петербурга к параду на День ВМФ

Шойгу оценил готовность Петербурга к параду на День ВМФ

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в честь дня ВМФ прошла в Петербурге в четверг, 25 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично оценил готовность к мероприятию, которое пройдет 28 июля.

Министр обошел парадную линию статического строя кораблей в акватории Кронштадта и Невы во время генеральной репетиции. После осмотра Шойгу вместе с главой Петербурга Александром Бегловым посетили строящийся филиал Пансиона воспитанниц Минобороны на Бычьем острове. 

Чиновники осмотрели новые учебные классы, актовый и спортивный залы. Учеба в пансионате начнется уже с 1 сентября. Обучаться будут 240 девочек — дочерей военных, служащих в дальних гарнизонах, детей погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных за выполнение воинского долга.

Шойгу оценил готовность Петербурга к параду на День ВМФ

Ранее Шойгу заявил, что ВМФ России в 2019 году получит семь новых боевых судов, а также семь отремонтированных кораблей. По словам главы оборонного ведомства, предприятия в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) построят семь военных судов. Среди них — три атомные и одна дизель-электрическая подлодки. Ремонт закончится по семи кораблям.

«По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершен в текущем году», — подчеркивал Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, корабли, которые получит Военно-морской флот в 2019 году, призваны определить перспективный облик подводного флота страны.  Шойгу подчеркнул повышение оборонного потенциала России и значительное укрепление ее позиций в водах Мирового океана. Отметим, к  2027 году ВМФ получит более 180-ти новых боевых судов. Это предусматривает масштабная программа вооружения.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #вмф #шойгу

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