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10:36   26 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центризбирком Украины обработал 100 процентов избирательных бюллетеней. Лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», набрав 43,16 процента голосов. 

На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко, которую поддержали 13,05 процентов избирателей. На третьем месте — партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина». Ее поддержали 8,18 процента. 

Кроме того, в Верховную раду войдут партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,10%) и музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%). 

У остальных преодолеть барьер в пять процентов не удалось.

Напомним, внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 5 августа включительно.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #верховная рада #зеленский #слуга народа

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