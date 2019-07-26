Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центризбирком Украины обработал 100 процентов избирательных бюллетеней. Лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», набрав 43,16 процента голосов.

На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко, которую поддержали 13,05 процентов избирателей. На третьем месте — партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина». Ее поддержали 8,18 процента.

Кроме того, в Верховную раду войдут партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,10%) и музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

У остальных преодолеть барьер в пять процентов не удалось.

Напомним, внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 5 августа включительно.