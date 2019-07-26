Министр труда не исключил продления программы маткапитала

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключил возможности продления программы материнского семейного капитала до 2025 года — такое предложение поступило президенту РФ Владимиру Путину от Совфеда.

Топилин уточнил, что вопрос пока не обсуждался в российском руководстве и по нему нет конкретных решений. Министр пожелал «тем, кто хочет завести ребенка, сделать это как можно быстрее».

«У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл. При этом, я, конечно, не исключаю, что будет принято продление этой программы, но этот вопрос пока не обсуждался и по нему никаких решений нет», — сказал Топилин журналистам 26 июля.

Ранее Министерство труда предложило продлить заморозку накопительной части пенсий до 2022 года. В мае прошлого года министр Топилин предложил полностью отменить систему обязательной накопительной пенсии и заменить на модель индивидуального пенсионного капитала. Тогда он заявлял, что Минтруд уже работает над этой концепцией совместно с Центробанком, но реализовать идею не получится до 2020 года.