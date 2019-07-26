Более 70 миллиардов рублей выделят в 2020 году на допмеры поддержки семей

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в следующем году правительство выделит на дополнительные меры поддержки семей более 70 миллиардов рублей.

В Чите состоялось совещание, на котором обсудалась реализация нацпроекта «Демография» в ДФО. Во встрече приняли участие глава Забайкальского края Александр Осипов, заместители руководителей регионов Дальнего Востока.

Топилин напомнил, что на днях депутаты приняли законы об увеличении срока выплаты пособия на первого и на второго ребенка. Со следующего года он составит три года вместо полутора лет.

Также министр не исключил, что может быть продлена программа материнского капитала.