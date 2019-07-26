Охрана вынесла диван с Соболь из здания Мосгоризбиркома из-за клопов

Охрана Мосгоризбиркома вынесла из здания диван, чтобы вытрясти из него клопов. При этом на диване сидела протеже Алексея Навального, незарегистрированный кандидат Любовь Соболь, которая в знак «протеста» осталась ночевать в здании избиркома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Дмитрия Реута в пятницу, 26 июля. Накануне Мосгорибирком оставил в силе отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму Любови Соболь. Такое решение принято из-за большого числа недействительных подписей. Скандальный юрист ФБК осознавала, что не дойдет до избирательных мероприятий и решила эпатажем раскачать ситуацию.

Соболь фактически сорвала заседание избиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал заседаний. После окончания заседания Соболь заявила о продолжении «голодовки» и заперлась в туалете. Она заявила, что не покинет здание МГИК, пока не приедет глава ЦИК Элла Памфилова. Сотрудники ведомства просто вызвали наряд полиции.

«Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Ее не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли», — заявил Реут.

По словам члена избиркома, он не знает, куда соратницу Навального дальше «отправила» полиция. Реут подчеркнул, что здание избиркома работает по определенному режиму и посторонним находится круглосуточно там нельзя.

«Конечно, вызвали, но не чтобы ее (Соболь — прим. ред.) забрали, а чтобы призвали к порядку», — отметил Реут.

Ранее СК возбудил дело о «воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий» после несогласованных митингов, пикетов и провокаций у Мосгоризбиркома. Соболь уже не в первый раз нарушает законодательство РФ, считая себя «исключительной». Ранее полиция обнаружила штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Соболь. Также имел место быть подкуп избирателей — сборщики скандального юриста предлагали горожанам за подпись 500 рублей. За это ей грозит лишение свободы до шести лет по статье 141 УК.