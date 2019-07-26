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9:52   26 Июля 2019
Весь мир

Сеул считает, что ракетные пуски КНДР не угрожали Южной Корее

Сеул считает, что ракетные пуски КНДР не угрожали Южной Корее

Пуск баллистических ракет, которые произвел Пхеньян, не угрожали безопасности Южной Кореи. Об этом заявили в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

В четверг КНДР произвела два пуска баллистических ракет малой дальности. Они не были направлены против Сеула или Вашингтона.

«Также ракетные испытания никак не повлияли на позицию Сеула и Вашингтона по обороне», — заявили в КНШ страны.

Обе ракеты упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи уточнили, что одна из ракет пролетела порядка 690 километров, а другая — 430 километров. Кроме того, южнокорейские эксперты не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой разработкой Пхеньяна.

При этом накануне, 25 июля, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что пуск стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #южная корея #армия и опк #баллистическая ракета

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